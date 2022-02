Marseillan - Festa ô Thau c'est le rendez-vous des belles mecaniques !

Deux longues années de Stand-By ont été bien suffisantes pour nous tous. Nous allons enfin nous retrouver pour une journée conviviales entre passionnés de belles mécaniques et de belles lignes de designer d'un autre temps... Et si en plus, on pouvait vous faire découvrir un cadre idyllique, des animations passionnantes, qui puissent nous faire passer une très belle journée ...

Nous voulons vous offrir une journée inoubliable : rendz vous le 22 mai 2022 à Marseillan.

Les places étant limitées sur le Port de Marseillan, il a fallu faire un choix... Celui d'accueillir que des voitures nées au plus tard en 1990



Une journée chargée d'émotions aux sons de belles mécaniques, de dégustations de bons vins, de recontre avec des artistes peintres, de spécialités locales et de visites pittoresques. De quoi satisfaire les accompagnants, petits et grands.