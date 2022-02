Sète - Les communes de l'Agglopôle sont-elles faites pour les vélos ?

C’est la question à laquelle devait répondre l’enquête nationale de référence permettant d'évaluer le ressenti des usagers (Baromètre des villes cyclables). Et à en croire les nombreuses contributions positives, la réponse est un grand oui pour deux d’entre elles, Marseillan et Mèze qui se sont particulièrement distinguées en obtenant d’excellentes notes parmi les 1 625 villes et villages de France métropolitaine et d’outre-mer évalués.

Félicitations à la Ville de Marseillan qui monte sur le podium national décrochant une splendide 3ème placedans la catégorie « Villes de 5 000 à 15 000 habitants ». Avec une moyenne de 4.47/5, elle se paie même le luxe d’être la premièrede la région Occitanie. Et un grand bravo également à la Ville de Mèze, qui avec une très belle moyenne de 3.86/5, se classe pour sa part, au 6ème rang régional.

Une belle reconnaissance pour notre territoire qui poursuit depuis de nombreuses années une politique de développement des modes de déplacement doux. Cette double distinction vient valoriser les nombreux efforts effectués par les équipes communautaires et municipales qui œuvrent ensemble pour le bien-être des cyclistes.