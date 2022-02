Sète - Le centre de vaccination ferme ses portes !

Le centre de vaccination de Sète va fermer ses portes le mercredi 23 Février 2022. Ouvert depuis janvier 2021 et installé au Mas Coulet, le centre a vacciné près de 170 000 personnes grâce à la mobilisation des infirmiers, pharmaciens, médecins, sage-femme et du personnel communal.

A compter du 24 février, les personnes souhaitant se faire vacciner sont invitées à se rendre vers les professionnels de santé (infirmiers, pharmaciens, sage -femme et médecins, etc …) Toutes demandes en lien avec la vaccination et/ ou les passes sanitaires seront désormais traitées en médecine libérale.

La commune de Sète est heureuse d’avoir pu participer à l’effort commun de lutte contre la COVID-19 en offrant aux habitants du territoire qui le souhaitaient la possibilité de se faire vacciner à proximité et remercie sincèrement tous ceux qui ont contribué au fonctionnement du centre de vaccination pour leur implication, leur disponibilité et leur dévouement. Cette année de travail a pu être effectuée notamment grâce à une collaboration entre les professionnels de santé du bassin de Thau (CPTS), l’ARS et la Ville de Sète.