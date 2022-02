Sérignan - Un grand rassemblement le 8 mars, Journée Internationale des droits des femmes.

LE CRI DES SIRÈNES DU 8 MARS 2022

C’est un événement inédit : trois villes de l’Hérault - Sérignan, Sauvian et Valras-Plage - se sont associées pour organiser un grand rassemblement le 8 mars, Journée Internationale des droits des femmes, afin de récolter des fonds destinés à soutenir l’activité de l’Amicale du Nid, association féministe qui vient en aide aux femmes victimes de violences.

La manifestation a pour but de rassembler, d’alerter et d’aider :

Rassembler le plus de monde possible sur la plage de la Grande Maïre à Sérignan,

Alerter sur la nette augmentation de ces violences conjugales, depuis la crise sanitaire et les confinements

Aider, par le biais d’une récolte de fonds entièrement reversée à l’Amicale du Nid 34.

Qui sera là ?

Si les sirènes organisatrices, évidemment présentes le jour J, sont des adjointes aux maires de ces trois villes, la manifestation est ouverte à tous et rassemblera des personnes issues de la société civile, des travailleurs et travailleuses sociales, des femmes et hommes élus, les professionnels de l’Amicale du Nid 34, et des collectifs engagés, tel celui des « Simone veillent » qui a d’ores et déjà annoncé qu’il serait présent.

La manifestation est ouverte aux femmes, mais également aux hommes. Les violences sexistes sont une problème société qui concerne tout le monde : protéger les filles, c’est aussi éduquer les garçons.

Pourquoi ce rassemblement se nomme-t-il « Le Cri des sirènes » ?

Outre le fait qu’il est organisé par des femmes qui vivent au plus près de la mer, les sirènes sont là pour alerter.

Pourquoi la plage de la Maïre ?

Maïre veut dire Mère en occitan. Au-delà, car c’est une belle plage naturelle et facile d’accès.

Programme du Cri des sirènes :

Dès 11h30 : Accueil des participantes et des participants par les « sirènes organisatrices » (Parking gratuit sur place),

Vente du badge « Le Cri des sirènes » au profit de l’ADN34

Pique-nique sorti du sac sur la plage.

13h : Prise de parole des organisatrices, des partenaires.

Les sirènes hurleront puis photo aérienne symbolique réunissant l’ensemble des participants : nous allons dessiner sur la plage de la Maïre un cœur géant vu du ciel (prise de vue par drone).

14h30 Fin de la manifestation… rendez-vous l’année suivante !