Occitanie - Frédéric Malfilatre, directeur Harmonie Mutuelle Occitanie dresse le bilan 2021

Entreprise mutualiste à mission depuis juillet dernier, Harmonie Mutuelle renforce ses actions en Occitanie autour de sa raison d’être: « Agir sur les facteurs sociaux, environnementaux et économiques qui améliorent la santé des personnes autant que celle de la société en mobilisant la force des collectifs ».

Première mutuelle santé de France, Harmonie Mutuelle est un acteur de santé de proximité qui œuvre pour que les Français aient accès aux soins. Ses équipes organisent et soutiennent de nombreuses actions qui le démontrent tout au long de l’année en Occitanie : action sociale, soutien aux personnes durant la crise sanitaire, Pass Mutuelle Etudiant.e, prévention santé en entreprise, Fonds Harmonie Mutuelle Emplois France, événements à destination du grand public, soutien aux personnes en situation de handicap, service civique...

Harmonie mutuelle, un nouveau statut qui réaffirme l’impact social et sociétal de la mutuelle

« Harmonie Mutuelle protège 406 000 personnes en Occitanie, et plus de 12 000 entreprises. Elle agit pour une société plus inclusive, plus solidaire et plus respectueuse de l’environnement. Actrice de l'Économie Sociale et Solidaire, la mutuelle a toujours été créatrice de valeur pour la société. Sa vocation non lucrative et son ancrage dans les territoires, notamment en Occitanie, lui ont permis de renforcer l’accès aux soins pour tous, d’œuvrer pour une protection sociale étendue et de promouvoir une société de solidarités. Dans cela, l’engagement des salariés, des élus et délégués de la mutuelle y joue pour beaucoup.

Les solutions que la mutuelle apportent à la société doivent répondre aux nouvelles problématiques sociales et environnementales.

Sur 2022, nous concrétiserons en preuves et engagements notre « raison d’être », explique Frédéric Malfilatre, Directeur Région Occitanie « avec un déploiement de celles-ci au plus proche de nos adhérents et territoires. »

Pour y parvenir, Harmonie Mutuelle a défini quatre objectifs :

1- Favoriser l’entraide, le développement de liens sociaux et de réseaux de solidarité au cœur des territoires

En proposant un service d'action sociale, Harmonie Mutuelle accompagne ses adhérents dans les moments

difficiles. En 2021,

630 demandes d’aides financières ont été présentées en commission d’action sociale.

308 960 € ont été accordés aux adhérents en difficultés pour financer les cotisations et prestations en Occitanie

La Région Occitanie contribue à l’amélioration des conditions de vie des étudiant.e.s dans le respect du principe d’égalité des chances et donc de solidarité. Ainsi, depuis la rentrée universitaire 2017-2018, la Région déploie sur l’ensemble du territoire régional, une aide spécifique, sous certaines conditions, pour favoriser l’accès aux soins des étudiant.e.s : le Pass Mutuelle Étudiant.e.

Ce dispositif vise à inciter les étudiant.e.s boursier.e.s ne pouvant pas bénéficier par ailleurs d’une Complémentaire Santé Solidaire (CSS, ou mutuelle d’entreprise, ou ayant droit de la complémentaire santé d’un parent) à souscrire une complémentaire santé auprès d’Harmonie Mutuelle, entre autres.

Pour faire face à la situation d’urgence sanitaire que nous connaissons depuis 2020, Harmonie Mutuelle a continué d’informer, écouter et soutenir ses adhérents, notamment les plus fragiles. Ses collaborateurs et ses élus ont été mobilisés dans le cadre d’une campagne pro-active d’appels téléphoniques de courtoisie vers ses adhérents.

2- Améliorer avec les entreprises et les salariés les conditions de travail et de vie, et soutenir les actions de préservation de leur santé et de l’environnement

Harmonie Mutuelle investit également le champ de la prévention et de la promotion de la santé, avec des programmes d'accompagnement, des rendez-vous de prévention santé, de l'information santé. En 2021, 70 rencontres en entreprise, soit 1 310 salariés qui ont reçu une information de prévention sur la santé et la qualité de vie au travail (RPS, stress, addictons, sommeil, risques routiers, etc.)

Depuis cet automne, Harmonie Mutuelle accompagne ses entreprises clientes à tester scientifiquement le niveau d’énergie de leurs salariés, afin d’améliorer leurs conditions de travail et de santé. «Cette démarche d’accompagnement personnalisé est une solution baptisée Harmonie Potentiel HumainTM qui permet à tous les dirigeants d’entreprises et aux DRH de comprendre et d’agir sur des problématiques liées au bien-être au travail, à l’épuisement professionnel et à l’absentéisme. C’est 150 questions dont les réponses sont traitées par un algorithme défini par des chercheurs (université catholique de Louvain en Belgique) et qui permettent de tracer des pistes d’amélioration.

Nos salariés y ont participé : chacun reçoit instantanément un diagnostic individuel, tandis que la Direction des Ressources Humaines recevra une synthèse globale et anonymisée des résultats, qui seront partagés à l'ensemble de l'entreprise début 2022. En fonction des résultats globaux, nous mettrons en place des actions pour améliorer la qualité de vie au travail de notre collectif. D’ores et déjà plusieurs aménagements ont été mis en œuvre dans nos agences et centres de gestion : salle de sport, salles de sieste ou encore espaces salon, afin que nos collaborateurs se sentent comme chez eux !»

3- Construire collectivement des solutions d’accompagnement ayant un impact positif sur la santé des personnes et de la société

62 actions locales se sont déroulées en 2021 rassemblant plus de 6 000 participants, comme des ateliers « diététique » à destination des scolaires dans le cadre des Championnats de France Handisport, « Bien-Être » utilisation des pierres et cristaux, des huiles essentielles, de la phytothérapie, kinésiologie, autohypnose, sophrologie; des conférences sur l’autisme, la parentalité, le bien-vieillir, l’accessibilité, les aidants, la surexposition aux écrans, ou encore les gestes et postures du quotidien.

De multiples sujets sociétaux et territoriaux ont aussi été abordés par les équipes d’Harmonie Mutuelle en 2021 sous diverses formes selon les contraintes qu’exigeait le protocole sanitaire :

Des séances de sophrologie en plein air ou 2.0

Des webconférences : sur la nutrition et l’activité physique pour les jeunes sportifs ; notre santé et celle de la planète se jouent-elle dans notre assiette ?

« La santé connectée est de plus en plus présente dans notre quotidien. Elle offre de véritables réponses à de nombreux besoins. Mais elle suscite aussi de l’inquiétude. Dans un climat de méfiance généralisée vis-à-vis des fausses informations et des problématiques de sécurité des données, la question de la confiance devient centrale. Dernier exemple en date, le pass sanitaire et l’application "Tousanticovid" qui a suscité des interrogations. À l’heure où les GAFA et les BATX, leurs équivalents asiatiques, s’emparent du marché de la santé numérique, la gestion des données devient une question de souveraineté. Le plus important n’est pas le stockage des données mais ce qu’on en fait. »

500 participants ont assisté mardi 30 novembre à une journée intitulée "Santé connectée : jusqu’où accorder notre confiance ? », organisée par le groupe VYV au centre de conférences Diagora à Labège.

4- Faire vivre l'engagement mutualiste et son modèle d'entreprise à impacts positifs

Harmonie Mutuelle s’engage aussi auprès des personnes en situation de handicap et a entre autres apporté son soutien à Jérémie Soulère, du 48 RT Agen, blessé en mission extérieure, et qui a traversé cet été les Pyrénées d’Ouest en Est. Un défi sportif de 42 jours, pour l’aider dans sa reconstruction. Plusieurs actions de prévention ont été organisées notamment à Saint-Lary Soulan (65) « Secours et sécurité en montagne » « alimentation et hydratation en montagne » « maladie de Lyme » en partenariat avec les CRS Pyrénées et l’Office Départemental des Sports de Tarbes et France Lyme.

Harmonie Mutuelle agit chaque jour pour l’intérêt général autour de questions qui font sens auprès des jeunes comme la santé, la prévention ou encore l’accompagnement des parcours personnels. Autant de sujets pour

lesquels Harmonie Mutuelle s’engage au quotidien et montre qu’elle est une structure d’utilité sociale. Dans le cadre de son agrément de Service Civique, Harmonie Mutuelle a missionné 8 jeunes volontaires pour :

Sensibiliser à la préservation de l’environnement et à l’inclusion des personnes en situation de handicap.Plusieurs éco-marches solidaires de ramassage de déchets ont été organisées dans le Gard et les Hautes- Pyrénées, en collaboration avec AFP France Handicap et Autisme 65.

Lutter contre la fracture numérique dans le département du Tarn.

De cette façon, Harmonie Mutuelle espère susciter des vocations en faisant découvrir à ces jeunes les valeurs mutualistes qui sont : la solidarité, la liberté et la démocratie.

Harmonie Mutuelle Occitanie en quelques chiffres