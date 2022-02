Toulouse - Job dating Harmonie Mutuelle les 9 et 10 mars 2022 : 12 postes de commerciaux à distance à pourvoir

En partenariat avec Hellowork, Harmonie Mutuelle organise un Job Dating les mercredi 9 et jeudi 10 mars prochains en vue de recruter 12 commerciaux à distance à Toulouse.

Qui peut postuler ? Diplômé.e d’un Bac +2 minimum, de spécialité commerciale de préférence.

Comment ? Il suffit de s’inscrire avant le mardi 8 mars 16h via ce lien https://app.seekube.com/virtual-harmonie- days1

Commerciaux à distance : des postes de proximité !

Encore plus vrai que dans d’autres types d’entreprise, il est fondamental pour Harmonie Mutuelle, entreprise mutualiste à mission, d’engager et de développer une relation de confiance avec ses adhérents pour répondre au mieux à leurs attentes et cerner de la manière la plus efficace possible leurs besoins.

« Chez Harmonie mutuelle, notre culture est fondée sur l’engagement des collaborateurs et la confiance. On la fait vivre au quotidien en plaçant nos collaborateurs et nos managers au cœur de nos préoccupations. Le collectif, c’est la force par laquelle on s’écoute, on construit ensemble des réponses communes, on mobilise les énergies au service de nos adhérents et de la société.

Nos centres d’appels jouent un rôle essentiel dans la relation adhérent et se sont développés créant de nombreux postes dans nos territoires ces dernières années. Notre modèle employeur donne à chacun un cadre d’autonomie spécifique pour lui permettre de prendre pleinement part à la réussite du projet d’entreprise. Il fait vivre un modèle d’interdépendance réussie au bénéfice de l’ensemble du collectif. »

explique Christel Nguyen, Directrice RH et Transformation Harmonie Mutuelle Occitanie

« Si vous aimez aider les gens et le contact, si vous voulez vous sentir utile, alors foncez. En plus, lors de mon arrivée, j’ai été très bien accompagnée et j’ai intégré une petite équipe sympa où il y a de l'entraide et une bonne ambiance. » témoigne Claire Salaberry, commerciale à distance chez Harmonie Mutuelle depuis avril 2021.