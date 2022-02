Béziers - La vocation de la santé de mère en fille !

Alors qu'elle part à la retraite, nous souhaitons vous présenter trois générations de femmes qui se sont retrouvées vendredi dernier au Centre Hospitalier, Chantal, Audrey et Aéris.

Chantal est rentrée au Centre Hospitalier de Béziers en 1987 comme Agent de Service Hospitalier (ASH). Elle a eu l'occasion de travailler dans de nombreux services de l'établissement. Elle s'y est tellement épanouie qu'elle a eu envie de devenir infirmière. Et grâce à la formation professionnelle, elle a réussi à intégrer en 1990 l'école d'infirmière. Elle a ensuite travaillé, en psychiatrie, en soins de suite et de réadaptation et en chirurgie viscérale. Forte de ses expériences, elle se lance de nouveaux défis et décide de passer le concours de l'école des cadres en 2001. L'année qui suit elle est nommée cadre de santé en pneumologie. Elle y restera 20 ans jusqu'à son départ à la retraite hier. Fière de son parcours elle souligne la chance qu'elle a eu grâce à la promotion professionnelle proposée par l'établissement. Cadre de terrain, elle conclut en ayant un mot pour son équipe pour qui elle a toujours eu le souci du bien-être " Prenez soin de vous car pour prendre soin des autres, il faut savoir prendre soin de soi."

A ses côtés, nous retrouvons Audrey, qui a le même parcours que sa mère "Je suis rentrée en 2002 au Centre Hospitalier de Béziers comme ASH. J'avais le projet de devenir infirmière mais la vie en a décidé autrement. Très vite, je me suis inscrite dans un parcours professionnel pour passer le concours infirmier en 2008. A la fin de mes études, j'ai commencé en psychiatrie puis je suis allée à l'unité sanitaire au sein du centre pénitentiaire où je suis restée 9 ans. J'ai ensuite intégré le Service Infirmier de Compensation et de Suppléance pour découvrir plus en détail tous les services de l'établissement. Grâce à mon cadre de santé de l'Unité Sanitaire et aux différents cadres de santé que j'ai pu rencontrer dans ma carrière, j'ai souhaité à mon tour m'orienter vers des fonctions d'encadrement." Et son voeu sera exaucé ! Début mars, elle assurera une fonction de faisant fonction de cadre de santé dans un service de soin " un nouveau départ qui va me permettre de relever de nouveaux challenges !". En parallèle de ses nouvelles fonctions, elle va préparer le concours de l'école des cadres "Je mesure la chance que j'ai de pouvoir me former en continu tout au long de ma carrière".

Et enfin, nous rencontrons Aéris. Elle est en troisième et faisait son stage découverte au sein de notre établissement. Elle a pu, au cours de cette semaine, apprendre qu'il y avait plus de 120 métiers à l'hôpital "j'ai découvert l'hôpital sous toutes ses formes. Cette semaine, ce qui m'a le plus marquée c'est l'explication du métier d'anesthésiste par la Dre Calvet. Je pensais qu'il consistait juste à endormir pour une intervention chirurgicale mais elle nous a expliqué que ce métier ne se résumait pas à cela et qu'il y avait énormément de facettes. Cette semaine a renforcé mon envie de m'orienter vers des études de médecine !"