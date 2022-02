Béziers - Les résultats du BMC Béziers du 20 février 2022

Le BMC Béziers en préparation sur le tour de l'Hortus 2022



Ce dimanche 20 février 2022, ce ne sont pas moins de 32 coureurs du Béziers Méditerranée Cyclisme qui se sont présenté sur la ligne de départ du tour de l'Hortus à Valflaunés (34).



Les cadets et juniors actuellement en stage, les coureurs seniors du club et les coureurs élite de l'équipe nationale 3 se sont tous donné rendez-vous au pied du Pic Saint Loup pour peaufiner leur préparation et prendre du plaisir à être ensemble.

Les cadets avaient 2 tours de circuit à boucler, soit 44kms.

Les juniors et seniors ont bouclé 4 tours pour une distance parcourue de 88kms.

Les coureurs de l'équipe N3 ont parcouru 110km soit 5 tours de ce beau circuit tracé par le team Montagnac Avenir Cycliste.



Chez les cadets Gabriel Bour prend la 2ème place, Gabin Rau termine 5ème après une tentative d'échappée avortée.



Sur le circuit 88km (le petit pic) Loïc Millo termine à la 5ème place du scratch et 2ème de sa catégorie d'âge. Dans leurs catégories respectives, Stephan Cabrolier termine 2ème et François-Xavier Ruiz monte sur la 1ère marche du podium.



Enfin sur le grand circuit de 110km (l'Hortus), c'est Nicolas Chapel de Teyran Bike qui gagne l'épreuve au scratch. Derrière nos coureurs ont entamé des manœuvres pour combler l'écart sans parvenir à rentrer sur la tête de course. Ainsi, Clément Ribas revenu à 10 secondes, prend la 3ème place et Guillaume Bonnet se classe 5ème.



Le moral des troupes est bon avant le GP de Carlus qui se disputera à côté d'Albi dans le Tarn, dimanche prochain.

Les jeunes du BMC Béziers en VTT sur les terres Gardoises

Ce dimanche 20 Février 2022 se déroulait le challenge gardois VTT à "Vers-Pont du Gard".

Nos deux jeunes vétistes Célestin Simar et Gauthier Cerles ont très bien représentés les couleurs du club lors de cette course Pupilles.

Ils terminent à la 22ème place et 26ème place sur 39 partants.

De très augures pour la suite de la saison !