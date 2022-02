Occitanie - Vendredi 18 février 2022 : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Le point sur l’activité des équipes hospitalières de la région : encore 2622 hospitalisations en cours (-120) dont 315 en réanimation et soins critiques (+5) et on déplore 6841 décès à l’hôpital (+67 en 3j).

L’amélioration se confirme très progressivement avec des indicateurs sanitaires qui s’orientent à la baisse. La prudence reste pourtant nécessaire : ces indicateurs sont encore très élevés dans notre région. Les contaminations sont encore importantes. Le nombre de cas graves pris en charge à l’hôpital aussi. L’évolution de l’épidémie est encourageante, mais ce n’est surtout pas le moment d’oublier nos réflexes de protection. Pour en finir avec cette vague épidémique, restons encore très vigilants !

Pour la prise en charge des patients confrontés aux symptômes d'un Covid long, des dispositifs innovants sont déployés en Occitanie avec de nombreux partenaires. Le Dr Jérôme Larché (Réso Occitanie) est désormais chargé de la coordination régionale de ce réseau de prise en charge dédié. A ce jour, 13 cellules départementales de coordination post-covid sont opérationnelles pour répondre aux questions des patients et des professionnels de santé, 6 centres de recours de médecine et 18 centres de rééducation et réadaptation ont été labellisés dans toute la région pour accueillir et soigner ces personnes malades. L’ARS a mobilisé 2 M€ pour soutenir les dispositifs qui assurent la prise en charge de ces patients en Occitanie.