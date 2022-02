Agde - Marc SERVEN s'en est allé : Le sport Agathois est en deuil .

Agathois de naissance, Marc SERVEN voit le jour le 31 mars 1930.

Après avoir fréquenté le collège d’Agde, il s’oriente vers un apprentissage de chaudronnerie-soudure. Il est ensuite appelé en Algérie lors de son service militaire.

il est intégré au le 1/67e régiment d’artillerie d’Afrique basé à Constantine. Il se marie en 1952 lors de son retour d'Algérie. Un enfant naitra de cette union en 1953.

En 1955 Marc SERVEN entame une carrière au sein des Douanes et obtient sa première affectation à Marseille.

Rapidement promu dans son corps administratif il saisit l’opportunité de revenir dans sa ville natale à Agde, en 1961. Il y poursuivra toute sa carrière jusqu’en 1991 en gravissant un a un tous les échelons et grades.

Parallèlement à son activité professionnelle, Marc SERVEN a apporté sa participation au développement de la Ville d’Agde. C’est ainsi qu’en 1971, il est élu et intègre l’équipe municipale de Pierre Leroy-Beaulieu en qualité qu’Adjoint en charge de la Jeunesse et du Sport, et ce, jusqu’en 1989.

A cette époque où le scrutin se déroulait avec panachage, il était celui des élus qui obtenait le plus de voix. C'est dire l'affection que lui portait les agathois de toutes sensibilités

A son actif, on compte de nombreuses réalisations comme la piscine Tournesol, le complexe du stade Louis Sanguin avec les terrains de tennis juste à côté, le gymnase Charrin, et le déplacement du club d’aviron aux côtés du boulodrome Trani.

Marc SERVEN a également œuvré à la création et à la promotion de la MJC Malraux.

Passionné de sports, il était de ceux qui s'impliquait physiquement dans les associations sportives agathoises : Il fut membre du Racing Club Agathois, du Cercle des Nageurs Agathois, du Vélo Club Agathois ou encore du Foyer Léo Lagrange, et a également occupé la fonction de secrétaire trésorier au sein de la SNSM.

C’est donc un homme qui a œuvré, durant trois mandats, au service de la jeunesse et du sport en Agde, qui s'est éteint; un homme qui aimaità rester discret et humble, mais dont les réalisations ont permis à de nombreux Agathois de s’adonner dans les meilleures conditions à la pratique sportive.

Marc SERVEN a été honoré de la Médaille d'or de la Jeunesse et des sports.

En 2013 au Moulin des Évêques il lui avait été remis un Éphèbe d'honneur par le député-maire Gilles D'ETTORE.

Marc SERVEN est décédé à Sète le mercredi 16 février 2022 à l'âge de 91 ans.



A sa famille et à ses amis, nous adressons nos plus sincères condoléances.

La date et le lieu des obsèques seront communiquées ici même dès que nous en prendrons connaissance .