Hérault - Frédéric Bort dénonce une urgence démocratique

J’ai adressé il y a quelques jours un courrier aux maires de l’Hérault pour les pousser à remplir leur rôle de garants des institutions républicaines en parrainant Marine Le Pen.

À deux semaines de la date limite pour l’enregistrement des parrainages sans lesquelles Marine Le Pen ne pourra pas concourir à l’élection présidentielle, la situation est devenue une véritable urgence démocratique.



L’honnêteté du scrutin à venir est en cause si une candidate donnée au second tour et pouvant sérieusement prétendre à la présidence, est empêchée de concourir. Dans ces conditions, il n’est pas compréhensible de constater qu’Anne Hidalgo, pourtant marginale avec 1,5 % d’intentions de vote d’après le sondage Elabe d’aujourd’hui, totalise dans l’Hérault près de quatre fois plus de parrainages que Marine Le Pen.



La démocratie, comme l’amour, exige des preuves. Il est temps que les maires de notre département prennent leurs responsabilités afin d’assurer à leurs concitoyens le droit de voter librement. Sans quoi, ils seront complices d’une manœuvre de trucage électoral qui n’a rien de démocratique.

Frédéric Bort, Conseiller Régional et Délégué départemental du Rassemblement National de l’Hérault