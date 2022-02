Hérault - Appel aux structures et entreprises : inscrivez-vous au forum de l'emploi et partagez vos offres

La Ville, en partenariat avec Sète agglopôle Méditerranée, organise le mercredi 30 mars prochain une journée autour des emplois saisonniers et jobs d’été locaux à Frontignan la Peyrade. Un forum dédié à l’accompagnement et au soutien des personnes en recherche d’emploi sur notre territoire et les structures et entreprises dans leur recrutement. Les entreprises locales sont invitées, dès aujourd’hui, à y participer pour proposer leurs offres d’été.

Vous êtes entrepreneur et souhaitez participer à l'une de ces rencontres pour proposer des emplois saisonniers ou des formations ?

Remplissez dès maintenant le formulaire à télécharger ci-dessous, à retourner à n.lucas@agglopole.fr

Nombre de place limité.

Forum jobs d’été et emplois saisonniers :