Pyrénées-Orientales - Port d'Argelès-sur-Mer : de nouveaux logements sociaux sur les yachts ?

Les groupes d’action France Insoumise / Union Populaire de Céret, Saint-Jean Pla de Corts, Argelès-Plage et Argelès-Village dénoncent le projet d’extension du port d’Argelès-sur-Mer.

Il s’agit d’un projet inutile, en totale contradiction avec la loi Climat et Résilience du 22 août 2021, et fort éloigné de l’intérêt général. Il artificialise des espaces naturels, porte atteinte à la biodiversité, modifie gravement le trait de côte déjà bien mis à mal dans le cadre de la politique d’aménagement du territoire des Pyrénées-Orientales.

Il faut rompre avec le miracle économique du « tout tourisme » et de l’économie de loisirs comme solution magique en terme de développement du territoire. Cette vision n’est que poudre aux yeux et ne fera pas oublier la paupérisation galopante d’une grande partie de la population. Les coûts occasionnés pour la réalisation d’un tel projet sont autant de moyens financiers soustraits de l’enveloppe destinée au logement social, aux aides ciblées vers les plus démunis, aux aménagements scolaires, sportifs, culturels, aux paysans de la mer etc.

La France Insoumise/ Union Populaire oppose à ce projet d’un autre âge la nécessité absolue d’une bifurcation écologique qui prenne en compte les réalités environnementales et sociales.

Pour les groupes d’action France Insoumise / Union Populaire, Catherine DAVID