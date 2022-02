Albi - La 4ème édition de l'Albi Run Urbain, c'est vendredi 8 avril, Les inscriptions sont ouvertes !

La 4ème édition d’Albi Run Urbain aura lieu le vendredi 8 avril prochain. Il s’agit d’une course solidaire qui consiste à lever des fonds pour aider une personne handicapée. Cette année, l'intégralité de l'achat des dossards sera reversée à Marco Xillo, commerçant albigeois victime en octobre 2020 d’un accident de trottinette qui l’a depuis laissé tétraplégique

Un clip vidéo a été tourné dans les rues d’Albi le 21 novembre dernier avec 400 personnes qui se sont spontanément mobilisées pour présenter cette 4ème édition : https://www.facebook.com/AlbiRunUrbain/.

Harmonie Mutuelle est partenaire santé de la course et encourage ses collaborateurs à participer en tant que coureurs ou bénévoles. Les participants pourront retrouver les équipes de la mutuelle sur le stand installé place du Vigan dès 17h30 avant le départ, pour un échauffement d’avant course. Les enfants participants se verront également remettre une médaille après l’effort.

Parcours insolite de 7 km ou 12 km au cœur de la cité albigeoise, en solo ou par équipe de 6, course à pied, handisport ou marche nordique, les participants ont rendez-vous vendredi 8 avril 2022 à partir de 19h sur la Place du Vigan à Albi pour une action qui se veut aussi sportive que chaleureuse et solidaire.

Parmi les nouveautés 2022 du tracé, les participants traverseront, en courant ou en marchant, des serres, une halle de marché, un terrain de golf, un centre de rééducation... L’occasion unique de découvrir ces endroits emblématiques de la cité épiscopale.

Les inscriptions sont ouvertes https://www.albirunurbain.fr/inscription/

À l’origine de la course, Jérémy Phez, qui a fondé l’association Unis pour l’autonomie, à titre bénévole parallèlement à son métier de chef dans un restaurant albigeois, dans le seul but d’aider. Ce passionné de sport et de trail a décidé en juin 2017 de ne plus courir pour lui-même, mais de courir pour défendre une cause. Celle de lever des fonds pour rendre de l’autonomie à des personnes dans le besoin.

La première édition de l’Albi Run Urbain a eu lieu le 30 mars 2018, et c’est Frédéric BILOTTE qui a été le premier bénéficiaire avec l’acquisition d’un véhicule adapté, puis le 12 avril 2019 la deuxième édition a été dédiée à Priscille et son projet de bras bionique. La 3ème édition du 11 septembre 2021 a permis à Sacha de réaliser son opération pour lutter contre sa paralysie cérébrale aux États-Unis.

« Notre devise c’est "Montrer que le mot solidarité fait sens avec nos valeurs". Nous avons voulu en marge de cette société où l’argent, sans odeur ni saveur nous domine, créer un événement solidaire d’envergure, de proximité, basé sur un circuit court ! Où notre cœur serait le seul intermédiaire majeur avec le receveur ! Des bénévoles aux bénéficiaires : c’est ainsi que le projet Albi Run Urbain a vu le jour en juin 2017.

Pour participer à la réussite de cette 4ème édition, nous lançons un appel aux bénévoles. Grâce à notre toute nouvelle plateforme, chacun pourra choisir son heure, son poste, s’il veut être seul ou en binôme : https://vorg.fr/albirunurbain

À la fin de la course, nous partagerons tous ensemble le verre de l’amitié et la traditionnelle salade de fruits, offerts à tous. Les musiciens tarnais du groupe Twin Souls animeront la fête, grâce au partenariat avec l’association Arpèges et Trémolos et le festival Pause Guitare. »

« Depuis l’accident de mon mari, nous sommes soutenus par les équipes soignantes, la famille et les amis mais aussi par des connaissances et des inconnus qui nous aident à surmonter cette épreuve. Marco a toujours été un battant. De son passé d’ancien sportif, il a gardé force, courage et abnégation face aux difficultés. Il est d’un optimisme sans borne et se prépare aujourd’hui à sa nouvelle vie, à notre nouvelle vie. C’est toujours lui qui positive et qui me donne de la force.Nous avons plusieurs chantiers à mener de front : achat de son fauteuil électrique, aménagement de notre maison et achat d’un véhicule aménagé. Les dépenses sont colossales. Lorsque Jérémy Phez a décidé que l’édition 2022 d’Albi Run serait organisée aux bénéfices de mon mari, nous avons été à la fois submergés par l’émotion, surpris et sincèrement touchés par tant d’énergie et de générosité. Nous avons hâte de partager cette aventure humaine avec tous les bénévoles, les partenaires et les coureurs. Cette édition, grâce à tous, restera pour toujours gravée dans nos cœurs. Nous vous remercions d’avance pour votre magnifique solidarité qui va nous apporter un soutien dont nous avons besoin. » Christel Xillo, épouse de Marco.

« Nous faisons nôtres les vertus inclusives du sport. À travers cette manifestation sportive, nous avons à cœur d’encourager la pratique d’une activité physique qui favorise un comportement bénéfique pour la santé ainsi qu'un esprit d'équipe et de solidarité. C’est également l’occasion de s'associer à des valeurs d'engagement et de dépassement de soi.Nous sommes très heureux de soutenir la 4ème édition d’Albi Run Urbain, pour continuer à faire évoluer le regard de la société sur le handicap. » Frédéric Malfilatre, directeur régional Occitanie Harmonie Mutuelle.

« Nous sommes fiers d’être partenaires de cet événement solidaire et de proximité, qui fait sens avec les valeurs que défend Harmonie Mutuelle. En effet, le handicap est un axe majeur de notre engagement, et nous accompagnons les personnes en situation de handicap mais aussi les aidants familiaux. Marco est suivi par les professionnels du Centre Mutualiste de Rééducation Fonctionnelle (CMRF) d’Albi de notre partenaire l’UMT-Mutualité Terres d’Oc, centre qui fera partie du parcours de cette 4ème édition. Nous souhaitons, à travers nos actions de soutien, valoriser le handisport, et de façon plus large, la pratique d’une activité physique. Enfin, c’est aussi l’occasion de faire de la prévention et d’alerter sur la nécessité de porter un casque en trottinette électrique et sur l’importance de s’assurer. En effet, seule la Responsabilité Civile est obligatoire. Elle permet de protéger les tiers mais pas le conducteur. Il convient donc de souscrire une extension de la garantie personnelle pour couvrir les dommages corporels personnels en cas d’accident. » Jean-Michel Régis, président de la commission communication locale & partenariat Harmonie Mutuelle Tarn- Aveyron