France - Vacances d'hivers : avant de partir, Service-Public vous informe sur les nouvelles mesures

A l’heure de la saison de ski et des grands départs en vacances, en famille ou entre amis, faites le plein d’informations utiles afin de ne rien laisser de côté et de profiter au maximum du séjour et du moment venu. Les conseils pratiques avec Service-Public.fr.

Les vacances d'hiver 2022 : les dates zone par zone

Écoles, collèges, lycées : les vacances scolaires d'hiver dépendent de la zone où se situe l'établissement scolaire, l'Outre-mer ayant par contre des dates spécifiques. Le calendrier ici.

Vacances à la montagne : doit-on souscrire une assurance spécifique pour des vacances au ski ?

Vous pouvez souscrire une assurance spécifique pour couvrir les risques liés aux vacances à la montagne. Il faut néanmoins vérifier si vous n'êtes pas déjà couvert pas d'autres assurances. En savoir plus.

Zones montagneuses : obligations d'équipement des véhicules en période hivernale

Pour limiter les embouteillages sur les routes dans les régions montagneuses et améliorer la sécurité des usagers, il faudra équiper sa voiture de pneus hiver ou détenir des chaînes dans son coffre en période hivernale dans certaines communes. Quels sont les véhicules et les départements concernés ? Chaînes, pneus hiver, pneus cloutés ou à crampons, quels sont les équipements obligatoires ? Renseignez-vous ici.

Ne jetez pas vos chèques-vacances périmés !

Vous possédez des chèques-vacances d'un montant total supérieur à 30 € et dont la date de validité est dépassée depuis le 31 décembre 2021 ? Ne les jetez pas ! Vous avez la possibilité de les échanger jusqu'au 31 mars 2022 pour pouvoir les utiliser pendant deux nouvelles années. N'attendez plus et faites la demande.

18-25 ans : comment bénéficier d'une aide pour partir en vacances ?

Vous avez entre 18 et 25 ans et vous souhaitez partir en vacances ? Une fois par an, l'Agence Nationale pour les Chèques-Vacances, vous permet de bénéficier d'une aide en choisissant votre destination parmi une sélection de séjours avec hébergement à la mer, à la montagne ou en ville, en France ou en Europe, grâce au programme Départ 18-25. Quelles sont les conditions ? Le point avec Service-Public.fr.

Que faire en cas de litige lié à la location d'un logement ?

En cas de conflit dans le cadre d'un bail d'habitation, il est parfois obligatoire d'engager une conciliation auprès d'un tiers : personne étrangère à une affaire judiciaire (par exemple, conciliateur de justice), pour pouvoir ensuite saisir le juge. Selon le type de litige (sur le bail, le loyer, l'état des lieux...), des délais sont à respecter. En savoir plus ici.

Allègement du protocole sanitaire dans les écoles dès la rentrée des vacances d'hiver

Le ministre de l’Éducation nationale a annoncé le 11 février 2022 un assouplissement du protocole sanitaire dans les écoles qui passe au niveau 2 dès la rentrée des vacances d'hiver de chaque zone. Voici les mesures annoncées le 11 février 2022.