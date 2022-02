Portiragnes - Le carnaval de Portiragnes aura lieu le 26 mars 2022

Après une année de répit, Monsieur Carnaval est de retour au village. Il sera bientôt prêt à arpenter les rues de Portiragnes !

Une première réunion entre élus et présidents d’associations a permis de lancer l’organisation du Carnaval 2022.

Même si le délai de préparation est assez court pour tout le monde, l’enthousiasme et la motivation l’ont emporté !



Compte tenu des annonces du Gouvernement, le 26 mars, nous serons en capacité d’organiser à nouveau des festivités sans contrainte majeure. Nous souhaitons que chacun se mobilise et que la fête soit belle



A cette occasion, le service communication de la commune vous dévoile l’affiche officielle ! Certains visages ne vous seront peut-être pas inconnus



Nous vous donnons rendez-vous, le lundi 21 février à 18h en salle des mariages en Mairie, pour la prochaine réunion de concertation et de préparation.

N’hésitez pas à nous rejoindre si vous souhaitez vous investir, monter un groupe déguisé, réaliser un char mais aussi donner votre avis, soumettre vos idées.