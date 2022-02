Occitanie - Vendredi 11 février 2022 : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Le point sur l’activité des équipes hospitalières de la région : encore 2801 hospitalisations en cours (-84) dont 324 en réanimation et soins critiques (-20) et on déplore 6669 décès à l’hôpital (+81 en 3j).

Le ralentissement de la circulation du virus se confirme tant au plan national que dans notre région et s’accompagne d’une baisse des nouvelles admissions à l’hôpital. La diminution du taux d'incidence, amorcée la semaine dernière en Occitanie, est également un point positif.

Pour autant, la pandémie est loin d’être terminée et si l’espoir est permis de mettre fin à la phase d’urgence en 2022, il est trop tôt pour relâcher nos efforts.

Face à ces signaux encourageants il convient en effet de poursuivre notre mobilisation afin de limiter les risques d'une reprise de l'épidémie. Maintenons les gestes barrières (port du masque, aération des lieux clos, réduction des contacts, télétravail...) et poursuivons le rappel vaccinal pour les personnes qui ne l’ont pas encore fait.