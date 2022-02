Béziers - Un appel à dons pour du mobilier scolaire à destination du Liban

Le village de Koum Arab, situé dans le nord du Liban, a lancé un appel à dons concernant du mobilier scolaire afin de rendre fonctionnelle son école.

Compte tenu que le pays du cèdre se trouve dans une situation économique et sociale difficile, la commune de Béziers qui attache une importance toute particulière à ses écoles ne pouvait qu’être sensibilisée à cette demande et a souhaité y répondre, en offrant du mobilier scolaire d’occasion en bon état et inutilisé d'un valeur estimée à 2530 €