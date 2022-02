La fameuse « performance généreuse » de l’association Histrions revient à l’occasion de la Saint-Valentin.

Une récréation culturelle bienvenue en cette période de crise sanitaire et un prétexte pour exalter encore et toujours ce sentiment universel qu’est l’amour.

Cette performance, réalisée avec le soutien de la Ville, consiste à mettre gratuitement à disposition du public des cartes postales imaginées cette année, par les artistes Paul Marie Grangeon, Georgette, MisterKots et Christy Puertolas.

Ces cartes postales originales et porteuses de message d’amour et d’espoir seront à retrouver dans certains lieux publics, dont le hall de la mairie et dans les mairies annexes ainsi que dans différents relais repérables grâce à une affiche annonçant cette « performance généreuse ».