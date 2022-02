Béziers - 5 ans d'emprisonnement pour le transporteur de 61,4 kg de cannabis

A l’audience de comparution immédiate du 9 février 2022, le tribunal correctionnel de Béziers a condamné un homme de nationalité espagnole, âgé de 41 ans et domicilié à Corella (Espagne), à 5 ans d’emprisonnement avec maintien en détention pour avoir transporté 61,4 kg de résine de cannabis.

La juridiction a également prononcé une amende douanière de 122.000 euros, la confiscation du poids lourd et de la remorque utilisés par le mis en cause et l’interdiction définitive du territoire français.

Le prévenu avait été contrôlé par des agents des services douaniers dans la soirée du 1er février 2022 au péage de Cabrials (Béziers) sur l’autoroute A75 alors qu’il conduisait un camion immatriculé en Espagne. Il disait arriver d’Espagne et se rendre à Montpellier pour livrer des matériaux de construction. Lors de ce contrôle, les douaniers avaient découverts 3 sacs volumineux contenant au total 61,4kg de résine de cannabis. Le parquet de Béziers avait confié la suite de l’enquête à la direction territoriale de la police judiciaire de Montpellier. Au cours de sa garde à vue, le prévenu avait expliqué qu’il travaillait à son compte en tant que chauffeur routier depuis un an et qu’un homme, dont il affirmait ne pas connaitre l’identité, lui avait proposé 1500 € pour transporter cette drogue à Montpellier.

Il avait été présenté au parquet de Béziers le 4 février 2022 et placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention dans l'attente de son procès.

Son casier judiciaire français était vierge mais il avait déjà été condamné en Espagne à six mois d'emprisonnement pour des infractions à la législation sur les stupéfiants commis en 2010.