Béziers - Emmanuelle Ménard : « Un enfant doit apprendre à circuler à vélo »

Emmanuelle Ménard, Député de la 6e circonscription de l’Hérault, est intervenue à l’assemblée nationale ce mercredi 9 février 2022 dans le cadre de l’examen de la proposition de loi visant à démocratiser le sport.

Effectivement comme elle le rappel il est important de savoir nager dès le plus jeune âge, mais il est aussi important de savoir rouler en vélo et adopter les bons comportements.

Déjà en contact régulier avec le Béziers Méditerranée Cyclisme, le plus grand club de cyclisme Biterrois avec son équipe élite de National 3 mais aussi son école de cyclisme, ses coureurs amateurs, il est important de travailler avec des éducateurs formés et confrontés quotidiennement aux problèmes de cohabitations avec les automobilistes. Le BMC Béziers avait effectué plusieurs missions auprès des jeunes pendant les vacances dans les centres de loisirs de la ville de Béziers.

L’objectif est maintenant d’intervenir dans les écoles pour apprendre les bases de la pratique du vélo en toute sécurité, en même temps l’apprentissage des cyclistes en herbes formera aussi les automobilistes de demain avec « savoir rouler », c’est gagnant pour tout le monde.

Emmanuelle Ménard, Député de la 6e circonscription de l’Hérault, « Le savoir-rouler en ville est une question qui me tient très à cœur, et je souscris donc aux remarques de mon collègue Juanico. Autant on insiste toujours sur l’apprentissage de la natation à l’école, autant l’apprentissage du vélo est censé incomber plutôt aux parents. Pourtant, apprendre à un enfant à circuler à vélo en ville et sur route peut s’avérer extrêmement compliqué, et il est bien que des professionnels puissent aussi s’en charger dans le cadre du temps scolaire – ou, à tout le moins, périscolaire. À Béziers, nous essayons de développer cet enseignement dans le cadre des centres de loisirs en demandant aux clubs cyclistes qui ont des formateurs adaptés de prendre en charge les enfants.

J’insiste sur cette question, car elle me paraît extrêmement importante : un enfant doit savoir nager comme il doit savoir rouler à vélo, avant que le jeune adulte ne sache conduire une voiture. Cet enseignement me semble faire partie des apprentissages de la vie ; afin de montrer l’importance qu’on y attache il serait donc bienvenu de l’inscrire noir sur blanc dans cette proposition de loi, même s’il est déjà mentionné dans le code de l’éducation. »