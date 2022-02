Pomérols - Construction d'un pôle médical à Pomérols

Les services de soins, répartis sur l’ensemble de la commune, ne répondent plus aux exigences d’accueil demandées par la population et ne sont plus en adéquation avec les besoins du personnel médical ou paramédical.

Suite à ce constat, la commune souhaite développer un programme de regroupement de services de soins, à savoir un espace médecine de cinq salles de consultation, un accueil commun et un bloc sanitaire, un espace de kinésithérapie, un espace pharmacie, trois logements de fonction et des parkings sur le nouveau secteur urbain de Marche Gay.

L’estimation prévisionnelle des travaux est de 1 000 000 € HT et financés par notre agglo avec une subvention de 125 000 €.