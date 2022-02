Occitanie - Carole Delga se voit remettre le prix de l'élue locale de l'année 2021

Carole Delga : « Ce prix de l’élue locale de l’année est celui d’une équipe, mais surtout celui des habitants d’Occitanie »

Présidente la mieux réélue de France en 2021, et désignée par ses paires présidente de l’association Régions de France quelques semaines plus tard, Carole Delga se voit remettre aujourd’hui le prix de l’élue locale de l’année 2021 à l’occasion de la 30ème cérémonie des prix du Trombinoscope. Honorée de cette distinction, Carole Delga a réagi :

« Ce prix vient avant tout récompenser la confiance que me confient les habitants d’Occitanie. C’est le fruit d’un travail collectif avec toute mon équipe, qui a su convaincre que nous avions la capacité d’agir et de proposer des solutions utiles et concrètes. Je tiens avant tout à les remercier de cette confiance.

Ce prix démontre également que les Régions, et toute l’action que nous avons portée avec mes collègues présidents de Régions, a pris une nouvelle dimension. Nous avons su répondre présents dès le début de la crise sanitaire, en commandant des masques, en accompagnant les soignants, en garantissant, avec les maires, l’accès à la vaccination en proximité.

C’est enfin cette conception de la politique, ma conception de l’action publique, qui est reconnue aujourd’hui. Depuis plus de 6 ans, présente sur le terrain, j’écoute chaque jour les habitants, chefs d’entreprises, salariés, militants associatifs, maires, présidents d’intercommunalité ou de département afin de proposer des solutions au quotidien de chacun et préparer l’avenir de notre territoire. Je rassemble autour de moi toutes les forces d’Occitanie, tels que les chambres consulaires, les acteurs publics et privés, pour construire collectivement une offre qui soutienne nos entreprises, nos agriculteurs, nos jeunes et leur famille.

Et enfin j’agis, loin des grands discours. Avec détermination et en ne cédant jamais au renoncement, je fais des choix. Quand la cause est juste, nous mettons toute notre énergie pour atteindre l’objectif. Comme à beaucoup d’entre nous, élus, il m’a souvent été répété que ce ne serait pas possible… Mais quand il y a une volonté, il y a un chemin. C’est ainsi qu’en Occitanie, nous distribuons gratuitement des ordinateurs portables à chaque lycéen, que les transports sont gratuits pour les scolaires et les moins de 26 ans, que nous lançons le recrutement de 200 médecins pour lutter contre les déserts médicaux et que bientôt, nous serons la première Région de France à énergie positive.

C’est cette méthode – écouter, rassembler, agir – qui est reconnue par les citoyens d’Occitanie et qui est la raison de ma réélection. C’est aussi cet engagement sans faille pour apporter aux habitants d’Occitanie des solutions concrètes, tout en préparant l’avenir avec ambition pour ne pas le subir. Ce sont enfin les valeurs que je porte et qui sont partagées avec nos habitants : l’éthique et la responsabilité. Le cap est clair, les habitants savent où je les emmène et je les remercie d’avoir si largement accepté de venir avec moi. », a déclaré Carole Delga.