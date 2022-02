Sète - Le Club coup de pouce langage est lancé

Dans une époque où les écrans sont souvent considérés comme un danger pour le développement des enfants, un dispositif déployé à Sète permet aux écoliers de grande section de maternelle de s’intéresser à la langue écrite et orale, en vue de réussir leur passage au CP.

Son nom : le Club coup de pouce langage.

Lundi 7 février, c’est à l’école Michelet qu’un club de ce type était inauguré avec un premier atelier en présence de deux animatrices. Concrètement, le dispositif prend la forme de lecture d’ouvrages, de discussion recherchée, de jeux autour de la prise de parole et du vocabulaire. A Sète, chaque école maternelle située dans un Quartier politique de la Ville (QPV) en sera doté. Les écoles concernées sont Suzanne Lacore et Louise Michel à l’Ile de Thau, Nicolas de Condorcet, Jules Michelet et Louis Pasteur en centre-ville.

Trois séances par semaine de janvier à juin

Cette action constitue un renforcement de l’alliance éducative entre l’école, les familles et la collectivité dans la lignée du Projet Educatif du Territoire (PEdT) et du Plan Mercredi portés par la ville. Grâce à trois séances par semaine de janvier à juin, les enfants bénéficieront d’un environnement propice à la réussite scolaire.

Ce Club coup de pouce langage est mis en place dans le cadre de la Cité éducative avec la Ville, la préfecture de l’Hérault et l’éducation nationale. A moyen terme, il disposera de l’expertise technique d’un éducateur ou d’une éducatrice de jeunes enfants. L’évaluation de l’action permettra de mesurer les effets de cet accompagnement sur des cohortes d’environ 25 enfants par an.