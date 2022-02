Occitanie - Mardi 8 février 2022 : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Le point sur l’activité des équipes hospitalières de la région : encore 2885 hospitalisations en cours (+25) dont 344 en réanimation et soins critiques (-42) et on déplore 6588 décès à l’hôpital (+118 en 4j).

Le nombre de nouveaux cas s’inscrit enfin à la baisse en Occitanie. C’est un signal encourageant mais ces indicateurs restent encore très élevés. Ce n’est pas encore le moment de baisser notre vigilance collective. Près de 2900 personnes sont actuellement hospitalisées pour un cas covid grave. Cet impact reste encore très fort pour les équipes soignantes hospitalières. Le nombre de patients pris en charge en réanimation et soins critiques diminue (-7% au cours des 7 derniers jours). Pour autant la situation reste en forte tension en ce qui concerne les hospitalisations dans les services de médecine (+10%) ou en soins de suite et de réadaptation (+24%). Si un pic semble désormais passé, cette 5ème vague épidémique reste encore très active dans notre région. L’appel à la vaccination est pleinement d’actualité au regard de l’échéance du Pass vaccinal au 15 février. Pour tous, les réflexes des gestes barrières et des dépistages restent indispensables pour réduire davantage encore les contaminations autour de chacun de nous. Ne baissons pas la vigilance face au virus.