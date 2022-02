Béziers - Un nouveau directoire paritaire au centre hospitalier de Béziers.

Avec l’élection d’Eric Oziol à la présidence de la Commission Médicale d’établissement, le directoire a été renouvelé en concertation avec Philippe Banyols le Directeur Général. Ils l’a n’y souhaité paritaire et représentant les différentes spécialités de l’établissement.

A quoi sert le directoire ?

Le directoire approuve le projet médical et prépare le projet d'établissement, notamment sur la base du projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. Il conseille le directeur dans la gestion et la conduite de l'établissement.

De qui est-il composé ?

Le directoire est composé de membres du personnel de l'établissement, dont une majorité de membres du personnel médical, pharmaceutique, maïeutique et odontologique.

Il comporte 9 membres et 1 invitée permanente :

le directeur, président du directoire, Philippe Banyols

le président de la commission médicale d'établissement, vice-président, Dr Éric Oziol

le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, Patrick Raffy

des membres nommés par le directeur sur proposition du Président de la CME et de la CSIRMT

Dre Nadège Clauss, cheffe du service des urgences et Présidente de la Commission Médicale du GHT

Dre Nadine Mitermite, cheffe du pôle de gériatrie

Dre Marie-Helene Sportouch, cheffe du pôle ALPHA ( anapath, laboratoire, pharmacie, hygiène)

Dr Philippe Dambron, chef du pôle DRC ( Digestif, respiratoire et Cancérologie)

Dr Nicolas Geissmann, chef du service de pedo-psychiatrie

Célia Romieu, cadre de santé à l’usin et unv (neuro-vasculaire)

une invitée permanente

Carole Gleyzes, Directrice adjointe en charge des affaires médicales, des ressources financières, logistiques et numériques.