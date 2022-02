Pézenas - Réunion publique de prévention sur les escroqueries

La Ville de Pézenas, en partenariat avec la Gendarmerie Nationale, l’Agglo Hérault Méditerranée et les associations UFC-Que Choisir, France Victimes 34, invite la population à une réunion publique de prévention contre les escroqueries, le jeudi 10 février 2022 à 18h au Foyer des Campagnes (Maison du Peuple).

Cette rencontre, proposée par la municipalité, s’inscrit dans son engagement de prévention de la délinquance. L’objectif est d’aider les Piscénois à reconnaître les différents types de fraude (démarchages à domicile, cybercriminalités, cambriolages…) et de leur donner des conseils pour les éviter. La réunion publique se compose d’une conférence, menée par la Gendarmerie de Pézenas et d’un temps d’échanges, de questions/réponses, en présence également de la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée via le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD), des associations UFC-Que Choisir et France Victimes 34.

Pour compléter cette action de prévention, des ateliers thématiques seront prochainement mis en place, en partenariat avec le CCAS de la Ville, le conseiller numérique, le CISPD et l’antenne de la Maison de Justice. Entrée sur présentation du pass vaccinal. Port du masque obligatoire.