Béziers - Reprise de la saison de cyclisme sur route pour le BMC Béziers !

Ce dimanche 6 février 2022, deux équipes, deux courses pour la rentrée cycliste du BMC Béziers, une à Perpignan (66) et une à Alès (30).

C’est à Perpignan que l’équipe de copains du BMC Béziers s’était donnée rendez-vous, une belle course organisée par Roussillon Animation avec 170 partants.

70 kilomètres au programme de ce Grand Prix de Perpignan 2022.

Voici la liste des coureurs du BMC Béziers engagés : Clément RIBAS, Alexandre BERTON, Joan SOLIVA, Antoine LAMY, Elder CÖLLN, Camille NOGUERA, Loïc MILLO, Edmond MACOU, Christophe RODRIGUEZ, Corentin RICOT, François Xavier RUIZ, Thibault PUCHE, Yves ROQUES, Enzo MAIRA, Vincent MAIRA.

Le Belge Pieter Willems triomphe en solitaire à Perpignan, devançant le Palois Tom Donnenwirth.

Elder COLLN finira 4ème de cette course, Antoine Lamy prends une belle 8ème place après un gros travail sur le plat.

A 30 secondes derrière, le peloton arrive à son tour et Loïc MILLO prendra une belle 11ème place et termine 1er juniors de l’épreuve, Joan SOLIVA termine 13ème et le reste du club dans ce peloton.

Après un petit encas nos coureurs ont roulé une heure supplémentaire afin de peaufiner leurs préparations.

Bonne humeur, sourires, rigolades et pas de bobos une belle journée vélo pour les coureurs du BMC Béziers.

Rémi Castelain, Joshua Delatoire, Jéremy Boudignon et Steeve Touboul du BMC Béziers étaient présent "Sur la route de l'étoile" à Alès (30), en lever de rideau de la course professionnelle l'Étoile de Bessège.

C'est avec une température de -2 degrés que se sont élancés les coureurs Biterrois.

Cela n'a pas refroidi Jérémy Boudignon qui dès le début de la course s'échappe et se retrouve seul en tête, pendant ce temps Steeve, Rémi et Joshua suivent les attaques afin que Jérémy ne soit pas rattrapé.

A 8km de l'arrivée au pied de la dernière bosse et après plus de 40km en tête Jérémy est reprit par le peloton qui monte la bosse à une grosse allure ce qui fais beaucoup de dégâts.

A la fin de la course, un groupe de 5 coureurs s’échappe, en chasse Steeve et Rémi arriveront pour la 6ème place.

Au sprint Steeve Touboul finira 10ème, Rémi Castelain 19ème, Joshua Delatoire 38ème et Jérémy Boudignon 42ème... 199 coureurs classés

Bravo à nos coureurs qui ont pesés sur la course.