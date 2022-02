Portiragnes - Les ados de l'espace jeunes à la rencontre des légionnaires

Une section de légionnaires de la 13ème Demi-brigade de Légion étrangère séjourne actuellement au Centre de Loisirs de Portiragnes plage dans le cadre d’une spécialisation amphibie. Mercredi, plusieurs ados de l’Espace jeunes sont allés rencontrer les légionnaires sur site.

Le chef de stage et ses hommes ont présenté leur équipement vestimentaire, sac à dos de survie, armement, véhicules… qui leur permet d’évoluer en milieu terrestre mais aussi en milieu aquatique.

Les ados ont ensuite assisté à une mise en scène avec attaque de l’ennemi et soldat blessé. Le chef a présenté toutes les étapes : sécurisation des lieux, prise en charge du soldat, diagnostic, préparation pour une évacuation sanitaire…

Pour finir, les jeunes sont allés sur la plage où une section était en entrainement, l’objectif du jour, nager 4 000 m dans l’eau. Enfin, le chef a présenté les différents métiers et spécificités de la légion étrangère.

Une rencontre très enrichissante pour nos ados qui ont été très curieux avec beaucoup de questions posées, et très attentifs.

L’équipe de l’Espace jeunes et la Commune remercient toute la section et son chef de stage, pour l’accueil qui leur a été réservé et leur pédagogie.