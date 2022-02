Sète - Bon plan Escale à Sète 2022 : des réductions avec votre billet de train !

ESCALE À SÈTE : ENTRÉE À PRIX RÉDUIT AVEC VOTRE BILLET DE TRAIN

Du 12 au 18 avril, voyagez en train pour Sète et admirez les grands voiliers en profitant de réductions pour cette grande fête maritime.

Une biennale incontournable pour tous les amoureux de la mer

Pour vos vacances de printemps, mettez le cap sur la Méditerranée avec TGV INOUI, TER et INTERCITÉS et venez célébrer des siècles de patrimoine maritime, du 12 au 18 avril, à l’occasion du festival Escale à Sète.



Une nouvelle fois partenaire de ce rassemblement exceptionnel de 120 bateaux d’hier et d’aujourd’hui, nous vous faisons profiter d’une réduction de 2€ sur le ticket d’entrée à la visite des grands voiliers, sur présentation de votre billet de train à destination du port héraultais.

Une édition exceptionnelle

Visites des plus beaux voiliers du monde, dégustations de mets issus de la pêche locale, concerts de groupes internationaux de musique et de chants liés au travail des gens de mer… Le festival sétois est devenu, en quelques années, un rendez-vous phare pour le monde maritime.

Plus de 300 000 visiteurs sont ainsi attendus le long des quais du centre-ville et sur le pont de nombreux navires mythiques. Les grands voiliers hollandais « Morgenster » et « Oosterschelde » sont notamment mis à l’honneur cette année.