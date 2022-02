Sète - Vous cherchez des renseignements sur les ludothèques de Sète ?

Les ludothèques du centre social sont ouvertes aux horaires indiqués plus bas dans cette page. Elles sont accessibles sans pass vaccinal mais dans le respect des gestes barrières. Le port du masque est obligatoire.

Pas d’âge pour s’amuser

Peinture, jeux d’eau ou de société, ateliers créatifs, voici quelques exemples de ce que proposent toute l’année les ludothèques sétoises (“1, 2, 3 jouons”, “Ile aux jeux” et “Froment”). Situées dans le quartier Haut, le quartier du Vallon et sur l’Ile de Thau, elles permettent de se retrouver autour d’activités ludiques ou culturelles centrés sur le jeu. Particularité de ces structures, elles n’accueillent pas seulement les enfants mais aussi les parents. Limite d’âge ? Il n’y en a pas ! Elles s’adaptent bien entendu aux vacances scolaires avec des programmes dédiés.

Un label pour un meilleur accueil

Les trois ludothèques sont labellisées “lieu d’accueil enfants-parents” (LAEP), destinés à éveiller et socialiser l’enfant, prévenir la maltraitance, valoriser les compétences des parents ou vaincre leur isolement. Par ailleurs, elles développent des liens étroits avec les écoles et crèches situées à proximité. Les ludothèques forment un des maillons de l’activité ludique proposée aux jeunes Sétois au cœur du centre social et aux côtés accueils de loisirs sans hébergement ou encore du Club ados.