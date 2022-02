Béziers - Un coureur international Suisse signe dans la N3 du BMC Béziers !

Antoine BOUZON signe au Béziers Méditerranée Cyclisme pour la saison 2022.

Le coureur à la double nationalité Franco-Suisse intègre l'équipe de nationale 3 du Béziers Méditerranée Cyclisme avec l'ambition de courir à haut niveau.

Âgé de 20 ans, il a exprimé sa motivation de courir en France sous les couleurs de l’équipe Biterroise.

Il souhaite se mesurer aux meilleurs coureurs amateurs français, notamment sur des courses élites nationales ou sur des manches de coupe de France.

Antoine Bouzon a connu le très haut niveau puisqu'il a honoré plusieurs sélections en équipe de Nationale Suisse U19, sur des courses internationales UCI comme Paris-Roubaix, il a pu côtoyer des coureurs tels que le talentueux Remco Evenepoel actuellement professionnel au sein de l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl aux côtés de Julian Alaphilippe.

« J’ai commencé le vélo à l’âge de 16 ans et j’ai tout de suite pris goût à ce sport. J’ai gagné assez vite dès ma première année en cadet, ce qui m'a motivé à continuer sur cette voie.

En junior, j’ai eu la chance de participer aux plus grandes courses du calendrier international mais cela a été un peu plus compliqué ces deux dernières années avec quelques problèmes physiques.

Je suis donc très motivé pour cette saison 2022 afin de retrouver le niveau qui était le mien avant ces 2 années compliquées.

Cette année je vais jongler entre le calendrier suisse et français avec comme objectif de prendre du plaisir et d’aller chercher un maximum de résultats. J’aimerais gagner une grande course comme une coupe de France ou le championnat Suisse route ou contre-la-montre par exemple pour me permettre de réaliser mon plus grand rêve qui serait de passer professionnel. » Déclare Antoine Bouzon.

Nous souhaitons à Antoine la bienvenue dans l'équipe et beaucoup de réussite pour cette saison.