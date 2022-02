Sérignan - L'exposition « Caresser le vivant » à partir du 4 février !

« CARESSER LE VIVANT » : UNE EXPO À DÉCOUVRIR ET À RESSENTIR

Ce trimestre, la médiathèque Samuel Beckett a souhaité honorer les femmes avec sa thématique « Femmes passionnantes, femmes passionnées ».

Dans ce cadre, elle exposera du 4 février au 25 mars l’artiste Emmanuelle Jamme et ses œuvres autour de la notion du corps, de l’intime, et du quotidien.

Toute une série de dessins et de croquis de nus, feminins et masculins, réalisés pour la plupart lors d’ateliers de dessins avec modèle dans le cadre du Collectif « Dessiner le vivant ».

« Certains de ces dessins sont élaborés avec des pauses de modèles vivants très courtes, quelques dizaines de secondes. L’exercice permet de libérer le trait, d’exprimer le mouvement. Le nu est un prétexte pour rencontrer le vivant dans son énergie et sa force de vie. », explique Emmanuelle Jamme.

L’exposition « Caresser le vivant » d’Emmanuelle Jamme est en cours d’accrochage, le vernissage a eu lieu , vendredi 4 février 2022.

À l’occasion de ce vernissage, une performance dessin/danse se déroulera et liera Emmanuelle Jamme à Séverine Prunéra, danseuse, chorégraphe et interprète de la compagnie Magali Viguier et Didier Mulleras.