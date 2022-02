Mèze - Le président de l'agglo en visite à Mèze

François Commeinhes, président de Sète agglopôle Méditerranée, a consacré sa matinée du 3 février à une visite en terre mézoise aux côtés du maire Thierry Baëza, Jean-Guy Majourel, vice-président de SAM délégué au développement économique, Eve Gimenez-Silva, adjointe au développement économique et à l’événementiel et Philippe Curé, adjoint à la culture et à la communication.

La première étape a eu lieu à l’Ecosite qui fait l’objet d’un vaste programme de réhabilitation depuis 2020. Après l’aménagement des bâtiments destinés à la société Entech, les travaux actuels portent sur les locaux qui seront occupés par l’ARDAM. L’association pourra s’y installer dès juin 2022. Dans la foulée, les bâtiments consacrés à l’extension de la société Greensea seront à leur tour entièrement réaménagés avec une livraison prévue pour janvier 2023. La visite s’est poursuivie dans l’amphithéâtre de l’Ecosite qui fera lui aussi l’objet d’une remise en état. Le montant des travaux consacrés par Sète agglopôle à la réhabilitation des bâtiments de l’Ecosite s’élève à 1 680 000 € hors taxe.

Les élus se sont ensuite rendus à l’ancienne cave coopérative de Mèze afin d’évoquer le projet d’aménagement, dans cet édifice emblématique du patrimoine viticole local, un lieu consacré à la culture, à l’art et au spectacle vivant. Ce projet, élaboré par un comité de pilotage alliant élus et acteurs du monde culturel, sera porté par Sète agglopôle.

La visite s’est achevée par la passerelle qui enjambe la rivière Pallas fermée après une étude montrant sa fragilité. François Commeinhes s’est engagé auprès de Thierry Baëza à réaliser les travaux de remise en sécurité de cet équipement d’ici juin 2022.