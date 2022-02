Hérault - Comment habiter le littoral en 2050 ?

C’est la question que pose le Département de l’Hérault aux architectes, urbanistes ou paysagistes – professionnels et étudiants - sensibles à la question écologique. Comment habiter le littoral en 2050 ?

Car avec 90 km de côtes, plages et lagunes formant des paysages remarquables, l’Hérault est particulièrement concerné par les effets du changement climatique. Les Héraultais devront s’adapter et l’innovation sera une des réponses clés.

Les inscriptions au concours sont ouvertes jusqu’au 3 avril 2022, pour une proclamation des résultats en septembre 2022. 10 prix seront remis pour un montant total de 30 000 €.

Agissant depuis plus de 30 ans pour la préservation du littoral, le Département de l’Hérault a tout naturellement souhaité porter cette démarche qui complète ses actions et ses recherches d’adaptations innovantes aux effets du changement climatique. Ce concours est organisé en partenariat avec la Ville de Frontignan et le Conseil d’architecture d’urbanisme et d’environnement de l’Hérault (CAUE34).

Voici également une présentation synthétique du concours « Habiter le littoral, demain ! »

Le Département de l’Hérault lance le concours d’idées « Habiter le littoral, demain ». Architectes, paysagistes, concepteurs, urbanistes (étudiants ou professionnels), sont invités à créer des formes originales d’aménagements durables à l’échelle d’un quartier en zone littorale méditerranéenne. Clôture des inscriptions le 3 avril, 10 prix pour un total de 30 000 € seront remis.

Il sera demandé aux équipes candidates de proposer des formes originales d’aménagements, résilientes aux effets attendus des dérèglements climatiques l’horizon 2050 - 2100, à l’échelle d’un quartier en zone littorale méditerranéenne :

montée du niveau de la mer à 40 cm ou plus

températures moyennes dans l’Hérault +1,5°c par rapport aux températures actuelles

intensification des épisodes de canicules et des épisodes de pluies méditerranéennes,

moins de pluie au printemps et des hivers plus doux…

Résilience aux submersions marines, transparence hydraulique, sécurité des habitants, économie des ressources naturelles et des espaces, transparences écologiques et solutions fondées sur la nature … Ce concours sera l’occasion de montrer qu’il existe des réponses à l’expression du changement climatique en zone littorale.

L’objectif ? Promouvoir l’innovation dans un secteur porteur et renforcer les partenariats entre les collectivités et les professionnels de l’habitat. Mais aussi donner espoir en montrant qu’il est encore possible d’aménager en zone littorale, mais sous des formes nouvelles qui intègrent une notion forte de temporalité.

Toutes les informations sur : concourslittoral.herault.fr