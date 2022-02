Hérault - Coup de pouce pour le Bafa !

Une nouvelle qui tombe à pic pour les jeunes de 17 ans et plus, à la veille des vacances de février 2022 : l’État a décidé d’octroyer de façon exceptionnelle une aide de 200 € afin de soutenir et d’encourager les candidats à terminer leur formation pour obtenir le Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur.

Annoncé en octobre 2021, les modalités de cette aide n’étaient pas connues. L’AFOCAL, organisme de formation aux métiers de l’animation, est ravi de pouvoir partager en avant-première le précieux complément d’information sur le sujet : cette offre est sans condition de ressources et concerne la troisième étape de la formation BAFA !

Retrouvez toutes les stages éligibles sur www.afocal.fr