Toulouse - 6ème édition du Art3f de Toulouse

art3f revient avec cet événement artistique désormais attendu de tous, et entend bien aller une nouvelle fois à la rencontre du succès.

Le contact direct et un vrai partage d’émotions avec les artistes et les galeristes, de l’art abordable, des artistes émergents et des signatures de renom, de la convivialité, une ambiance décontractée et 3 jours de fête autour de l’art !

L’appétit et le goût d’art des Toulousains, l’expertise et la puissance de ses nombreux collectionneurs et la vivacité de son engagement culturel font de la ville rose le lieu parfait d’un salon international d’art contemporain à la fois qualitatif et accessible.

Depuis son démarrage en 2016, Toulouse enregistre l’une des plus grosses affluences de l’histoire des salons art3f et revient cette année au MEETT, le tout nouveau Parc des Expositions.

+ DE 200 ARTISTES NATIONAUX ET INTERNATIONAUX :

PEINTURE, SCULPTURE, PHOTOGRAPHIE…

+ DE 3000 ŒUVRES À LA VENTE



ÉCHANGE DIRECT ET PARTAGE DES ÉMOTIONS

AVEC LES ARTISTES ET LES GALERIES



L’ART À LA FOIS ABORDABLE ET QUALITATIF

PRIVILÉGIANT LES ACHATS « COUP DE CŒUR »

UN SALON DÉCOMPLEXÉ OUVERT À TOUS