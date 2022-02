Montpellier - Dimanche 27 février se déroulera la 7ème édition de la course caritative "Envolez-vous"

Dimanche 27 février se déroulera la 7ème édition de la course caritative Envolez-vous, organisée par le Montpellier Athletic Running Club (MARC).

Rendez-vous dès 10h15 au départ du Bassin Jacques Cœur. Les bénéfices récoltés à l’issue de cette course seront reversés à l’association montpelliéraine Envol.

Qu’est-ce que la course Envolez-vous ?

On ne présente plus cette course désormais bien connue des Montpelliérains. Chaque année, Envolez-vous attire 300 à 500 coureurs solidaires. Pour rappel, les bénéfices récoltés permettront à

l’association Envol de financer matériels et sorties sportives pour les personnes en situation de handicap.

Au programme, de la convivialite...

Des parcours adaptés aux familles, aux personnes en situation de handicap et aux enfants sont proposés, le tout dans une ambiance festive et dynamique. Cette année, une buvette est également à disposition de tous.

Renseignements et inscriptions

Les inscriptions se font en ligne via le site internet https://www.envolez-vous.info. Les dossards sont à retirer exclusiement au magasin Foulées (8 rue de la République à Montpellier) le samedi 26 février entre 14h et 19h. Aucune inscription ne sera prise en compte le jour-j (hormis les courses enfants).

Bon à savoir : un certificat médical de moins de un an ou une licence FFA sont demandés pour les courses à pied uniquement, au moment de l’inscription.

Horaires et tarifs :

*10h15 : Marche sportive 5km (8 €)

*10h20 : Course enfants (1 €)

Cette tarification est applicable jusqu’au 13 février. À compter de cette date, les prix augmenteront de 2 €.

A propos

Le MARC est un club running montpelliérain fondé en 2010. Cela fait 7 ans que l’association organise bénévolement la course Envolez-vous. Créée en 2012 par Cindy LE FALHER, l’association Envol organise des formations auprès des travailleurs sociaux et des événements sportifs adaptés, en vue de faciliter l’intégration des personnes porteuses de handicap via la pratique d’activités physiques.