Occitanie - Mardi 1 février 2022 : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Le point sur l’activité des équipes hospitalières de la région : encore 2644 hospitalisations en cours (+279) dont 388 en réanimation et soins critiques (+24) et on déplore 6395 décès à l’hôpital (+88 en 4j).

L’épidémie n’est pas terminée en Occitanie : le nombre de nouveaux cas est toujours très élevé (35% des tests sont positifs). Ces nombreuses contaminations s’accompagnent actuellement d’un nombre croissant de cas graves pris en charge à l’hôpital. Mobilisées sans relâche depuis deux mois face à cette 5ème vague épidémique, nos équipes soignantes font face en ce moment à une activité qui progresse encore fortement. Pour limiter les risques, ne relâchons surtout pas nos réflexes de protection face au virus. Pour tous, le vaccin reste la protection la plus efficace : faites-vous vacciner maintenant.