Castelnau-le-Lez - Encore du Béton en centre-ville ! M. le Maire, appliquerez-vous les décisions du conseil municipal ?

Bref rappel historique :

En 2011, pour un projet d’aménagement public, la ville achète une parcelle en plein centre-ville.

En 2018, le conseil municipal valide la vente de cette parcelle pour une opération de promotion immobilière, tout en garantissant que ce projet permettra, à la demande de la ville, de créer une liaison piétonne entre l’Hôtel de Ville et le vieux village.

Organisant ainsi, un maillage piétonnier agréable, avec une transparence urbaine, entre le pôle administratif et le centre historique, et ses commerces.

Oups ! dans le projet qui a obtenu, depuis, un permis de construire, le passage piétonnier agréable et la transparence urbaine ont disparu !

Cette modification sensible du projet initial n’est-elle pas contraire à l’intérêt général, et ne profite-t-elle pas généreusement au promoteur ?

Circulation piétonne et transparence abandonnées, cela ne signifie-t-il pas plus de surfaces construites et … plus de rentabilité immobilière ?

Interpellé par les élus d'opposition, quant au non-respect des dispositions de la délibération de 2018, le Maire n'a pas répondu.

Avec sa majorité il devra néanmoins faire un choix :

faire respecter les engagements pris en conseil municipal

ou

faire le choix des intérêts de la promotion immobilière

Les élus d'opposition de la liste Ensemble pour Castelnau seront attentifs à ce choix et appellent la majorité municipale à la raison.

Prenons enfin en compte le bien vivre des Castelnauviens, saturés et agacés d’une bétonisation incohérente de leur ville.

Le groupe d’élu.e.s d’Ensemble Pour Castelnau au conseil municipal de Castelnau-le-Lez.