Portiragnes - La ville de Portiragnes recrute : un animateur ou une animatrice

La ville de PORTIRAGNES recrute : un animateur ou une animatrice (H/F) périscolaire et extrascolaire à partir du 1 mars 2022. 25h/semaine. Service concerné : Pôle Enfance Jeunesse Animation Affaires Scolaires.

Vous encadrez un public âgé de 3 à 17 ans sur les temps périscolaires et extrascolaires.

Vous exercerez vos fonctions sous l'autorité hiérarchique du Responsable du Pôle Enfance Jeunesse Animation et Affaires Scolaires.

Vos missions sont :

Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles.

Mettre en œuvre de projets d'animation (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives, études surveillées) et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil, aux espaces disponibles et au rythme des enfants.

Des déplacements en véhicules professionnels sont à prévoir.

Vous devez être éligible au contrat PEC / CUI, merci de le vérifier auprès de votre conseiller.

Savoirs et savoir-faire :

Informer les parents sur l'organisation de la structure et présenter le programme des activités aux enfants.

Organiser ou adapter la séance d'animation selon le déroulement de la journée.

Préparer l'espace d'animation et guider les participants tout au long de la séance.

Surveiller le déroulement de l'activité et veiller au respect des consignes de jeux, des règles de vie sociale.

Repérer les difficultés ou problèmes d'un enfant, intervenir ou informer le directeur, les parents.

Savoir être professionnels :

Travail en équipe

Autonomie

Force de proposition

Formation :

BAFA SOUHAITE

Permis B

Modalité de candidature : Déposer CV + lettre de motivation avant le lundi 14 février 2022 à l’accueil de l’Hôtel de ville ou par mail : jeunes@ville-portiragnes.fr.