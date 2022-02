Hérault - Ce qui change au 1er février 2022 : Edf, Tabac, Retraite, Péages...

Un nouveau mois débute demain… mais également son lot de changements. On fait le point pour vous sur ce qu’il change au 1er février 2022

LIVRET A

Ce n’était pas arrivé depuis… le 1er août 2011 ! le taux du Livret A va augmenter. Iil va passer de 0,5% à 1% à partir de ce 1er février 2022. Notons que le niveau de rémunération du Livret A n’avait pas été aussi élevé depuis 2015. Le taux d’intérêt du LDDS (Livret de développement durable et solidaire) qui est obligatoirement aligné sur celui du Livret A va également passer à 1% dès ce mardi 1er février 2022. Enfin, le taux d’intérêt du LEP (Livret d’épargne populaire) passera de 1% à 2,2% dès le 1er février.

HAUSSE DES PRIX DE L’ÉLECTRICITÉ

En septembre dernier, C’était une promesse du Premier Ministre Jean Castex en septembre 2021 : le gouvernement s’engageait à limiter la hausse des tarifs réglementés de l’électricité en 2022 à 4%. De ce fait, les prix vont augmenter le 1er février 2022 de 4%.

Ainsi, selon la Commission de régulation de l’énergie (CRE), la facture devrait augmenter en moyenne de 38€ par an pour un particulier et de 60€ par an pour un client professionnel.

INDEMNITÉ INFLATION POUR LES RETRAITÉS

C’est au tour des retraités de percevoir ce coup de pouce de 100€. Pour rappel, l’indemnité inflation de 100 euros est versée aux Français qui touchent moins de 2 000 euros net par mois. Pour ces derniers, seul le montant des pensions de base et complémentaire permet de savoir s’ils sont éligibles ou non à cette aide. Et comme pour les autres bénéficiaires, ils n’ont aucune démarche à accomplir, l’indemnité inflation étant versée automatiquement.

AUGMENTATION DU PRIX DES PÉAGES

Les tarifs des péages vont augmenter en moyenne de 2% à compter du 1er février 2022. Ainsi, selon des arrêtés publiés au Journal officiel, la hausse sur le réseau ASF (Autoroutes du sud de la France) est de de 2,19%. Sur le réseau APRR (Autoroutes Paris-Rhin-Rhône), augmentation de 2,05%. Sur le réseau SANEF, augmentation de 1,91%.

HAUSSE DU TABAC

Les prix évoluent également du côté du tabac ce mardi 1er février 2022. Si les tarifs de la majorité des marques restent inchangés, le paquet de tabac à rouler de 30 grammes d’Austin augmente de 20cts (de 13,20€ à 13,40€). Le paquet News Rouge de 20 ou 25 cigarettes passe, quant à lui, de 9,90€ à 10€. L’augmentation est identique pour les Gauloises Blondes Bleu en 20 unités. Enfin, le paquet de Fortuna Cool affichera désormais un prix de 9,80€ contre 9,70€ jusqu’à présent.