Mèze - CCAS : installation du nouveau conseil d'administration

Les CCAS constituent l’outil principal des municipalités pour mettre en œuvre les solidarités et organiser l’aide sociale au profit des habitants de la commune. Ainsi, les CCAS ont pour rôle de lutter contre l’exclusion, d’accompagner les personnes âgées, de soutenir les personnes souffrant de handicap ou de perte d’autonomie et de gérer différentes structures destinées à la petite enfance… Le CCAS est un établissement administratif public. Il est piloté par un conseil d’administration présidé par le maire et composé à parité d’élus municipaux et de personnes compétentes dans le domaine de l’action sociale nommées par le maire.

Les services et les structures du CCAS de Mèze

Le nouveau conseil d’administration du CCAS de Mèze vient d’être officiellement installé à l’occasion de sa première séance plénière.

Composition du conseil d’administration du CCAS de Mèze

BAEZA Thierry – Président du CCAS

Membres élus :

Mme GALIBERT Annick – Adjoint à l’action sociale, la santé et à la petite enfance

Mme BOISNEL Charline

Mme GALAMBAUD Sandrine

M.GRAINE Marcel

M.PARRA Séraphin

M.CHARBONNIER Bernard

Membres nommés