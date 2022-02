Toulouse - Devenez jury de cinéma !

Vous avez toujours rêvé d'être jury d'un festival de cinéma ? L'association FReDD vous propose choisir les films qui seront en compétition pour le Festival International du Film d'Environnement !

Pour la seconde année, l'association FReDD invite les habitants d'Occitanie à faire partie du "Jury de sélection citoyen”. L'association FReDD est une association de culture scientifique et d'éducation centrée sur les problématiques de transition écologique et sociétale. Le Jury de sélection citoyen s'inscrit dans une démarche de valorisation et de diffusion des films qui abordent ces sujets.

Le jury a pour but de toucher le plus grand nombre de spectateurs, en passant au-delà des limites imposées par la crise sanitaire. Le FReDD propose le format suivant : trois diffusions en ligne, ouvertes à toutes et à tous, gratuites suivies d'une discussion en présence des équipes des films.

Le vote du public permettra à l'un des 3 documentaires sélectionnés de participer dans la catégorie « Panorama – Prix du public » à la 12ème édition du Festival International du Film d'Environnement qui aura lieu du 10 au 16 octobre 2022, sur la thématique "ENSEMBLE".

Pour participer, il suffit de s'inscrire en cliquant sur le lien suivant : https://jeparticipe.laregioncitoyenne.fr/project/fredd-2022-jury-citoyen-occitanie/questionnaire/je-deviens-membre-du-jury-de-selection-citoyen-2022.