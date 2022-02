Hérault - Mélissa : « Comment savoir si mon chat est heureux et s'il m'aime bien »

Mélissa : « Comment savoir si mon chat est heureux et s'il m'aime bien »

Susan Hazel

Bonjour Mélissa, tu poses deux excellentes questions, je vais y répondre une par une.

Tout d’abord, comment savoir si ton chat est heureux ? Les chats ne peuvent pas nous dire ce qu’ils ressentent, mais en observant attentivement leur comportement, on peut en apprendre beaucoup.

Qu’est-ce que ton chat aime faire ? A-t-il une chaise préférée sur laquelle il s’assoit ? Ou une fenêtre favorite par laquelle il regarde ? Peut-être aime-t-il s’asseoir sur tes genoux ou jouer avec des jouets ?

Les choses que fait ton chat sont probablement ce qu’il aime faire. Tant qu’il a la possibilité de les faire, il est probablement heureux. Offrir des jouets à ton chat est un excellent moyen de le rendre heureux, surtout s’il s’agit d’un chaton.

Par exemple, tu peux lui fabriquer un jeu pour sa nourriture – les chats ont un instinct de chasse naturel et aiment chasser leur nourriture. Trouve une bouteille d’eau vide et fais des gros trous dedans. Ensuite, mets des croquettes à l’intérieur et referme le capuchon. Lorsque ton chat fera rouler la bouteille, la nourriture tombera.

En fonction de leur personnalité, les chats peuvent montrer qu’ils sont malheureux de deux manières :

ils peuvent se cacher sous un lit ou dans un placard, et ne montrer aucun intérêt pour le jeu ou n’importe quelle interaction. S’ils cessent également de manger et de faire sa toilette, c’est souvent signe qu’il ne sont pas heureux.

ils peuvent également faire les cent pas ou chercher à attirer notre attention en miaulant constamment. Ces chats peuvent vous suivre tout le temps et détruire des meubles ou d’autres objets dans la maison.

Certains chats peuvent également uriner au mauvais endroit lorsqu’ils sont malheureux.

Si ton chat présente l’un de ces signes, cela signifie probablement que quelque chose le dérange. S’il ne mange pas ou ne se nettoie pas, ou s’il y a d’autres signes qui t’inquiètent, il peut être judicieux de l’emmener chez le vétérinaire pour voir s’il y a un problème.

Comment savoir si ton chat t’apprécie ?

Si ton chat aime les câlins sur tes genoux et ronronne lorsque tu le caresses, il t’apprécie très probablement. Les chats choisissent de fréquenter les personnes qu’ils aiment vraiment, tout comme tu le fais avec tes amis. Si ton chat aime être caressé, il restera probablement immobile, fermera les yeux et bougera sa tête ou son corps pour que tu lui caresses ses endroits préférés. Cela peut être le long des joues, sous le menton, ou entre les oreilles et les yeux.

Cependant, si ton chat n’aime pas ces choses, ne panique pas en pensant qu’il ne t’aime pas ! Certains chats sont plus amicaux que d’autres, et il se peut que ton chat n’aime pas être câliné, de la même manière que certaines personnes aiment les câlins et d’autres pas. Il se peut que ton chat apprécie ta présence, même s’il n’a pas envie de s’approcher de toi.

Si toi aussi tu as une question, demande à tes parents d’envoyer un mail à : tcjunior@theconversation.fr. Nous trouverons un·e scientifique pour te répondre.

Susan Hazel, Senior Lecturer, School of Animal and Veterinary Science

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.