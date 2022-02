HOMMAGE A JEAN-CLAUDE MÉZIÈRES, 9E PRÉSIDENT DU FESTIVAL BD DE SÉRIGNAN

L’immense auteur et dessinateur de BD Jean-Claude Mézières est décédé ce dimanche 23 janvier à l’âge de 83 ans. L’homme, co-créateur de la série mythique « Valérian » chez Dargaud, était reconnu de tous pour son talent et sa créativité. Luc Besson lui avait demande de collaborer sur Le Cinquième élément en 1997, avant que le réalisateur s’attelle plus récemment à adapter Valérian.

Sérignan avait eu l’honneur de l’accueillir lors de son 9 Festival de la BD, qu’il avait présidé en 2004 et pour lequel il avait dessiné l’affiche, comme la tradition le veut.

Pour l’événement, de jeunes Sérignanais avaient créé les personnages emblématiques Valérian et Laureline, accompagnés de leur vaisseau spatial, sur des contreplaqués en grand format, grâce à leur professeur d’arts plastiques Cécile Collado. Ces personnages avaient été placés devant la Halle, sur la place de la Libération.

Cette création faite à la main a été retrouvée hier au Château Vargoz par les artistes en résidence. Elle sera remise en état pour être exposée dans les prochaines semaines dans l'espace jeunesse de notre médiathèque Samuel Beckett.

Le festival BD de Sérignan est l’un des plus anciens de France. Il a accueilli en 26 éditions les plus grands noms de la Bande dessinée. Avec le temps, certains s’en sont allés, comme Mézières aujourd’hui, André Chéret, Moebius, Patrick Jusseaume ou encore Annie Goetzinger hier.

Tous ces auteurs font partie de l’histoire de notre village, ils sont dans nos cœurs et dans nos souvenirs. Nous partageons ce jour quelques photos prises lors de cette 9e édition présidée par Jean-Claude Mézières.