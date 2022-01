Lozère - 5è édition de l'événement #AuxSons ! à Chanac

Détours du Monde et Scènes Croisées de Lozère s’associent pour la 5è édition de l’événement #AuxSons !

En première partie, vibrez avec Parranda la Cruz qui invoque la force de l’eau, du vent et du feu. Au nord du Vénézuéla, sur la route du cacao, les chants de fête, de transe et de louange fusionnent dans l’énergie frénétique des tambours et des voix. Le nouveau souffle créé vous emportera dans les transes et les danses composées par ce quatuor azimuté.

Puis laissez-vous emporter par Bonbon Vodou et leur musique pétillante et tendre. Bonbon Vodou, c’est la rencontre d’Oriane Lacaille, fille d’une grande famille de musiciens réunionnais, et de JereM , fils de… 2 psychiatres lacaniens. Baigné par la douceur des deux voix claires et porté par un groove minimaliste et ravageur, Bonbon Vodou distille la joie et propage son onde amoureuse.

Cet événement met en valeur des artistes qui ont à cœur d’innover, de faire de la musique un carrefour entre l’ancestral et le contemporain, venue du nord ou du sud, de la plus savante à la plus populaire, pour proposer un évènement de printemps, qui valorise tout ce que représente la diversité culturelle que notre monde porte, ce qu’il est de plus beau, de plus cohérent et d’audacieux. Né d’une campagne de mobilisation nationale initiée par le réseau Zone Franche, #AuxSons évolue en média numérique, offrant un espace de réflexion et de découverte de toute notre diversité musicale.

Chanac / 20h30 / Salle polyvalente / Tarifs : de 12 à 14€ / Billetterie en ligne sur scenescroisees.fr