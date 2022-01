Pézenas - Hugues Moutouh, Préfet de l'Hérault, en visite à Pézenas

Armand Rivière et des membres de l’équipe municipale ont reçu, ce jeudi 27 janvier en matinée, la visite de Monsieur Hugues Moutouh, Préfet de l’Hérault, qui souhaitait découvrir la ville de Pézenas, son patrimoine et ses projets.

La matinée de visite a débuté par un accueil Républicain en Mairie où une présentation de la commune a été faite au Préfet. A cette occasion, les principaux projets de la ville (traversée urbaine, pôle d’échange multimodal, opération de restauration immobilière, espace aquatique intercommunal, Maison Consulaire, Collégiale Saint-Jean, quartier Saint-Christol) ont été évoqués.

A la suite de ce premier temps d’échanges, une visite historique de la ville de Pézenas a été proposée à Monsieur le Préfet ainsi qu’à Pierre Castoldi, Sous-Préfet de Béziers, Mathieu Grégory, Directeur départemental des territoires et de la mer, et Jean-Paul Servet, responsable de service à la DDTM. Conduite par Denis Nepipvoda, elle a permis de présenter le secteur sauvegardé et les richesses patrimoniales du cœur de ville. Furent également exposées les richesses culturelles et associatives de Pézenas ainsi que la particularité de l’année 2022 liée aux anniversaires de Molière et de Boby Lapointe.

La journée s’est poursuivie l’après-midi par une réunion de travail avec les services de l’Etat en Mairie de Pézenas.