Sète - Île de Thau : la première pierre du nouvel espace commercial est posée

Le grand projet de rénovation urbaine du quartier prioritaire de l’Île de Thau à Sète, qui respecte les principes du développement durable (label EcoQuartier), a franchi une nouvelle étape ce mardi 25 janvier, avec la pose de la première pierre du nouveau espace commercial de 1 170 m2.

Après la construction d’une aire mécanique solidaire et d’une salle consacrée aux sports émergents, les travaux engagés entre l’église et la mosquée, vont se poursuivre toute l’année. D’ici fin 2022, ils permettront l’installation d’une boulangerie, d’une supérette, d’une boucherie, d’un bureau de tabac, d’un salon de coiffure, d’une pharmacie et d’un centre de santé en remplacement des actuels locaux vieillissants. Les abords du centre seront également entièrement repensés (voies piétonnes, sécurisation du boulevard, nouvelles places de parkings, plantations).

2 935 588 € sont consacrés à ce chantier, dont le marché public contenait une clause sociale réservant de nombreuses heures de travail aux demandeurs d’emploi issus du quartier.

