Sète - Le collège Victor-Hugo aux couleurs des Jeux olympiques

La semaine des Jeux olympiques est fêtée durant toute la semaine dans l’enceinte du collège Victor-Hugo. Pour l’occasion, élèves et personnel peuvent en apprendre plus sur l’histoire de cet événement sportif institué durant la Grèce antique.

Mardi 26 janvier, les élèves, leurs parents et le personnel éducatif se sont réunis sur le terrain de sport de l’établissement pour un concert intimiste où plusieurs hymnes ont été entonnés, dont la Marseillaise et l’Hymne à la joie. Par la suite, l’assistance a été conviée à une visite de l’exposition “histoire, sport et citoyenneté”. Plusieurs panneaux racontent l’histoire des Jeux olympiques à travers l’histoire des grandes figures du sport, telle que Mohammed Ali ou encore Marie-José Pérec.

Hervé Marquès, adjoint au sport de la Ville, a salué la direction du collège pour cette exposition qui “met à l’honneur le sport et les valeurs qu’il véhicule, à savoir la persévérance, le partage et le dépassement de soi”.